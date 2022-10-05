Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2022
 
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"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал

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Волочкова: А так?
Волочкова: А так?
Скринот: 1tv / YouTube

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 4 октября опубликовала в Instagram фото, для которого позировала в бежевом платье с блестками.

Балерина позировала сидя на высоком стуле.

"А так?" – спросила она.

Снимок Волочкова сопроводила песней "Селфи от королевы "Инстаграмма" в собственном исполнении.

"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы. Сочувствую, ребята", – написала sandrainn81.

"Какой ужас... Лучше бы говорила", – прокомментировала подписчица veronikaramm2.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.

Теги: Россия, Анастасия Волочкова, балерина, фото
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