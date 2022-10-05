"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал

Балерина позировала сидя на высоком стуле.

"А так?" – спросила она.

Снимок Волочкова сопроводила песней "Селфи от королевы "Инстаграмма" в собственном исполнении.

"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы. Сочувствую, ребята", – написала sandrainn81.

"Какой ужас... Лучше бы говорила", – прокомментировала подписчица veronikaramm2.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.