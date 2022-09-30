Бульвар Шоубиз
 
30 сентября, 2022
 
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"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками

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В сети раскритиковали новый фотосет Волочковой
В сети раскритиковали новый фотосет Волочковой
Скринот: RTVI / YouTube

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 29 сентября опубликовала в Instagram фотосессию, в которой предстала лежащей в белом платье среди цветов.

"Я очень люблю цветы! Не мыслю без них моей жизни. Особенно я люблю получать цветы на сцене или просто так. И самое счастливое ощущение, когда они в моих руках или у моих ног", – написала она.

Балерина отметила, что фотограф Елена Голицына решила запечатлеть ее "в окружении такой цветочной красоты".

Подписчики балерины не разделили ее восторга.

"Первые фотки – как в гробу", – прокомментировала galinabocharova7878.

"Как в гробу", – подтвердила trefilovan6.

"И мне аж страшно стало", – написала prosto_account1111.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.

Теги: Россия, Анастасия Волочкова, цветы, платье, фотосессия, балерина
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