"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками

"Я очень люблю цветы! Не мыслю без них моей жизни. Особенно я люблю получать цветы на сцене или просто так. И самое счастливое ощущение, когда они в моих руках или у моих ног", – написала она.

Балерина отметила, что фотограф Елена Голицына решила запечатлеть ее "в окружении такой цветочной красоты".

Подписчики балерины не разделили ее восторга.

"Первые фотки – как в гробу", – прокомментировала galinabocharova7878.

"Как в гробу", – подтвердила trefilovan6.

"И мне аж страшно стало", – написала prosto_account1111.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)