"Как в гробу", "Аж страшно стало". Волочкова напугала подписчиков своими свежими снимками

"Я очень люблю цветы! Не мыслю без них моей жизни. Особенно я люблю получать цветы на сцене или просто так. И самое счастливое ощущение, когда они в моих руках или у моих ног", – написала она.
Балерина отметила, что фотограф Елена Голицына решила запечатлеть ее "в окружении такой цветочной красоты".
Подписчики балерины не разделили ее восторга.
"Первые фотки – как в гробу", – прокомментировала galinabocharova7878.
"Как в гробу", – подтвердила trefilovan6.
"И мне аж страшно стало", – написала prosto_account1111.
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Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Волочкова поддерживает войну РФ против Украины.