"Она становится все сексуальнее и сексуальнее!" 73-летняя Вера Вонг вышла в свет в мини и чулках

В этом образе Вонг появилась на ежегодной премии Совета модельеров США – CFDA Fashion Awards.
"Мой выход на подиум", – написала она.
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Дизайнер обнародовала еще одну серию снимков в том же образе.
"Прибытие", – отметила она.
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"Вера становится все сексуальнее и сексуальнее!" – прокомментировал подписчик stevenkovacs007.
Вера Эллен Вонг родилась 27 июня 1949 года и выросла в Нью-Йорке. Она имеет китайское происхождение.
В течение 17 лет она возглавляла американскую редакцию Vogue, уступив свое место Анне Винтур в 1987 году.
Вонг известна тем, что создает свадебные платья для знаменитостей. Среди ее клиенток были британский дизайнер Виктория Бекхэм, канадская певица Аврил Лавин, американская певица и актриса Дженнифер Лопес, американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун и американская модель Ким Кардашян. Также свадебные платья Вонг часто упоминаются в фильмах и сериалах.