"Она становится все сексуальнее и сексуальнее!" 73-летняя Вера Вонг вышла в свет в мини и чулках

В этом образе Вонг появилась на ежегодной премии Совета модельеров США – CFDA Fashion Awards.

"Мой выход на подиум", – написала она.

Дизайнер обнародовала еще одну серию снимков в том же образе.

"Прибытие", – отметила она.

"Вера становится все сексуальнее и сексуальнее!" – прокомментировал подписчик stevenkovacs007.

Контекст:

Вера Эллен Вонг родилась 27 июня 1949 года и выросла в Нью-Йорке. Она имеет китайское происхождение.

В течение 17 лет она возглавляла американскую редакцию Vogue, уступив свое место Анне Винтур в 1987 году.

Вонг известна тем, что создает свадебные платья для знаменитостей. Среди ее клиенток были британский дизайнер Виктория Бекхэм, канадская певица Аврил Лавин, американская певица и актриса Дженнифер Лопес, американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун и американская модель Ким Кардашян. Также свадебные платья Вонг часто упоминаются в фильмах и сериалах.