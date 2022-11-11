"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь

"16 лет назад наш мир изменился, когда ты родилась. Я очень тебя люблю и не могу представить мир без тебя. С днем рождения, дорогая!" – написала она.

11 ноября Каролине исполнилось 16 лет.

На фото Подкопаева и ее дочь запечатлены на берегу океана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

"Какая взрослая уже!" – прокомментировал подписчик andrii_bondarenko.

"Роскошные фото, прекрасные девушки", – отметил sergeiperman.