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11 ноября, 2022
 
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"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь

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У Подкопаевой трое детей
У Подкопаевой трое детей
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 11 ноября опубликовала в Instagram подборку снимков со своей дочерью Каролиной.

"16 лет назад наш мир изменился, когда ты родилась. Я очень тебя люблю и не могу представить мир без тебя. С днем рождения, дорогая!" – написала она.

11 ноября Каролине исполнилось 16 лет.

На фото Подкопаева и ее дочь запечатлены на берегу океана.

"Какая взрослая уже!" – прокомментировал подписчик andrii_bondarenko.

"Роскошные фото, прекрасные девушки", – отметил sergeiperman.

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

Каролина – дочь Подкопаевой от украинского бизнесмена Тимофея Нагорного. У них также есть приемный сын Вадим (2005).

Дочь Подкопаеа назвала в честь своей подруги – певицы Ани Лорак (ее настоящее имя – Каролина). Она является крестной дочери Подкопаевой. Спортсменка заявила, что не находит оправданий молчанию Ани Лорак о войне в Украине.

В 2018 году Подкопаева вышла замуж за американского бизнесмена Игоря Дубинского. У пары в сентябре 2019 года родилась дочь Эвелина.

Теги: Украина, гимнастика, Ани Лорак, спортсмены, Лилия Подкопаева, певица, фото, девушка, бизнесмен
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