"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь

"16 лет назад наш мир изменился, когда ты родилась. Я очень тебя люблю и не могу представить мир без тебя. С днем рождения, дорогая!" – написала она.
11 ноября Каролине исполнилось 16 лет.
На фото Подкопаева и ее дочь запечатлены на берегу океана.
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"Какая взрослая уже!" – прокомментировал подписчик andrii_bondarenko.
"Роскошные фото, прекрасные девушки", – отметил sergeiperman.
Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
Каролина – дочь Подкопаевой от украинского бизнесмена Тимофея Нагорного. У них также есть приемный сын Вадим (2005).
Дочь Подкопаеа назвала в честь своей подруги – певицы Ани Лорак (ее настоящее имя – Каролина). Она является крестной дочери Подкопаевой. Спортсменка заявила, что не находит оправданий молчанию Ани Лорак о войне в Украине.
В 2018 году Подкопаева вышла замуж за американского бизнесмена Игоря Дубинского. У пары в сентябре 2019 года родилась дочь Эвелина.