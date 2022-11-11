"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде

Промо праздничной коллекции назвали "Накануне".

Шакира предстала в прозрачном платье с надписями и блестящим декором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Burberry (@burberry)

"Почти пора", – говорится в подписи к еще одному посту – снимку Шакиры в том же платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Burberry (@burberry)

"Это то, что мы называем "платье мести", – прокомментировала подписчица sailorcurls.