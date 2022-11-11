Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2022
 
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"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде

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Шакира предстала в качестве модели
Шакира предстала в качестве модели
Фото:shakira / Instagram

45-летняя колумбийская певица Шакира снялась в рекламном ролике рождественской коллекции британского бренда Burberry. Видео разместили на Instagram-странице марки.

Промо праздничной коллекции назвали "Накануне".

Шакира предстала в прозрачном платье с надписями и блестящим декором.

"Почти пора", – говорится в подписи к еще одному посту – снимку Шакиры в том же платье.

"Это то, что мы называем "платье мести", – прокомментировала подписчица sailorcurls.

Контекст:

Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.

Шакира жила в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу. 

В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).

По информации СМИ, Пике закрутил роман с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти.

Теги: платье, Шакира, мода и красота, певица, ролик
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