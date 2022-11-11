"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде

Промо праздничной коллекции назвали "Накануне".
Шакира предстала в прозрачном платье с надписями и блестящим декором.
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"Почти пора", – говорится в подписи к еще одному посту – снимку Шакиры в том же платье.
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"Это то, что мы называем "платье мести", – прокомментировала подписчица sailorcurls.
Шакира – многократная номинантка музыкальных премий. Дебютный альбом Magia певица записала в 13 лет. В марте 1996 года Шакира отправилась в свой первый международный тур Tour Pies Descalzos. Помимо музыки, певица снимается в кино и активно занимается благотворительностью.
Шакира жила в гражданском браке с испанским футболистом Жераром Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу.
В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).
По информации СМИ, Пике закрутил роман с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти.