"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску

Мадонна позировала за рулем мотоцикла, а также на полу. Она облизала металлическую собачью миску. Пост исполнительница сопроводила треком I Wanna Be Your Dog американской группы The Stooges.
"Гаражная команда", – написала Мадонна.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Она сошла с ума. Позор, я обожал ее, когда она делала забавную музыку", – прокомментировал подписчик clanceys.
"Есть ли смысл в этих нелепых бесконечных альтернативных селфи, граничащих с нарциссизмом?" – спросил подписчик alexander_ps1.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".