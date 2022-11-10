Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2022
 
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"Она сошла с ума. Позор". В сети раскритиковали 63-летнюю Мадонну, которая облизала собачью миску

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Мадонна: Гаражная команда
Мадонна: Гаражная команда
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 10 ноября в Instagram показала, как развлекалась в гараже.

Мадонна позировала за рулем мотоцикла, а также на полу. Она облизала металлическую собачью миску. Пост исполнительница сопроводила треком I Wanna Be Your Dog американской группы The Stooges.

"Гаражная команда", – написала Мадонна.

"Она сошла с ума. Позор, я обожал ее, когда она делала забавную музыку", – прокомментировал подписчик clanceys.

"Есть ли смысл в этих нелепых бесконечных альтернативных селфи, граничащих с нарциссизмом?" – спросил подписчик alexander_ps1.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, мотоцикл, селфи, певица
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