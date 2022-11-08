"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом

Каминская: Когда у меня все свое, а подплечники просто играли в прятки и спрятались в лифчике Фото: babaslavka / Instagram

"Когда у меня все свое, а подплечники просто играли в прятки и спрятались в лифчике", – подписала певица ролик.

Каминская перед камерой предстала в голубом халате.

"Ти признайся мені, звідки в тебе цицяри!" – спела она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

"Видимо, она вообще с катушек слетела", – прокомментировала подписчица tanya12323.

"О боже", – написала katty_fuglevich.