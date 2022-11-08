Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
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"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом

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Каминская: Когда у меня все свое, а подплечники просто играли в прятки и спрятались в лифчике
Каминская: Когда у меня все свое, а подплечники просто играли в прятки и спрятались в лифчике
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 8 ноября опубликовала в Instagram ролик, в котором исполнила часть куплета песни "Червона рута" Владимира Ивасюка, изменив текст.

"Когда у меня все свое, а подплечники просто играли в прятки и спрятались в лифчике", – подписала певица ролик.

Каминская перед камерой предстала в голубом халате.

"Ти признайся мені, звідки в тебе цицяри!" – спела она.

"Видимо, она вообще с катушек слетела", – прокомментировала подписчица tanya12323.

"О боже", – написала katty_fuglevich.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.

В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный "находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами".

Теги: НеАнгелы, Слава Каминская, певица, Червона рута
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