  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье

Певица запечатлена в синем и сером корсетах, из-под которых виден черный бюстгальтер.

"Сексуальная Рианна", – прокомментировала подписчица nzzyb.

"Не могу дождаться 9 ноября", – говорится в подписи. На эту дату Рианна анонсировала премьеру шоу на стриминговом сервисе Prime Video.

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Контекст:

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.