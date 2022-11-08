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08 ноября, 2022
 
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"Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье

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Рианна родила ребенка в мае 2022 года
Рианна родила ребенка в мае 2022 года
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице американской певицы Рианны в Instagram 7 ноября опубликовали два ее свежих снимка.

Певица запечатлена в синем и сером корсетах, из-под которых виден черный бюстгальтер.

"Сексуальная Рианна", – прокомментировала подписчица  nzzyb.

"Не могу дождаться 9 ноября", – говорится в подписи. На эту дату Рианна анонсировала премьеру шоу на стриминговом сервисе Prime Video.

ВИДЕО
Видео: Prime Video / YouTube
Контекст:

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: Рианна, певица, белье, бюстгальтер, корсет
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