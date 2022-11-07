Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
Новости

"Так выглядит "Мисс осень – 2022". Каменских показала лицо вблизи

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Каменских: Осеннее настроение
Каменских: Осеннее настроение
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 7 ноября в Instagram опубликовала селфи, на котором показала лицо крупным планом.

Певица снялась, держа на уровне лица кленовый лист.

"Осеннее настроение", – написала она.

"Вот так выглядит "Мисс осень – 2022", – прокомментировал подписчик news.pin.

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: осень, Настя Каменских, певица, певица NK
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