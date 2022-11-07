"Так выглядит "Мисс осень – 2022". Каменских показала лицо вблизи

Певица снялась, держа на уровне лица кленовый лист.
"Осеннее настроение", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Вот так выглядит "Мисс осень – 2022", – прокомментировал подписчик news.pin.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.