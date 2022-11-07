"Есть навыки". Мадонна показала, как ее приемная дочь-афроамериканка пробует себя в качестве диджея

"У Эстер есть навыки. Привет, маленькая мисс диджей", – написала Мадонна.

В ролике девочка за диджейским пультом крутит музыку.

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Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

У Эстер есть сестра-близнец Стелла.

Все приемные дети Мадонны – Стелла (2012), Эстер (2012), Мерси Джеймс (2006) и Дэвид Банда (2005) – уроженцы африканского государства Малави.

У Мадонны, кроме приемных детей, есть родные – Лурдес (1996) и Рокко (2000).