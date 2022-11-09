Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2022
 
Новости

"Люблю вас, украинцы!" Каменских рассказала, как людей изменила война

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Каменских: Мы стали ощущать по-другому и проживать много моментов не так, как раньше
Каменских: Мы стали ощущать по-другому и проживать много моментов не так, как раньше
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 9 ноября в Instagram поделилась размышлениями о том, как поменялось мироощущение украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Скажите друзья, есть ли у вас ощущение, что те мелочи, которые раньше казались проблемами глобального масштаба, теперь так незначительны и просты? Сегодня все те сложности из прошлой жизни кажутся просто очередными незначительными вызовами, которые можно было побороть в считанные минуты", – написала она.

Каменских подчеркнула, что многое изменилось в жизни украинцев.

"Мы стали ощущать по-другому и проживать много моментов не так, как раньше. Но то, что осталось неизменным, – это любовь и правда. Они всегда были с нами, а сейчас, в трудные времена, стоят за спиной каждого украинца. Они были, есть и будут. Это единство и поддержка друг друга. Это единомышленники, с которыми мы смотрим в одном направлении ради общей цели. А сегодня наша цель – это победа света над тьмой, правды над ложью", – подчеркнула певица.

Каменских отметила, что сейчас каждый день нестабильный в эмоциональном плане: это и эйфория от успехов украинских военных и невероятных сборов, которые украинцы закрывают один за другим, то боль в сердце от новостей, то закипание от злости, которую вызывает пропаганда "мира с той стороны".

"Но я верю, что мы преодолеем все, ведь каждый украинец изо дня в день делает все, чтобы достичь нашей общей цели – победы! Каждый день мы доказываем, что свобода, справедливость и правда в нашей крови. Люблю вас, украинцы!" – написала певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: война, украинцы, война России против Украины, Настя Каменских, певица, певица NK
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