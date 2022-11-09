"Люблю вас, украинцы!" Каменских рассказала, как людей изменила война

Каменских: Мы стали ощущать по-другому и проживать много моментов не так, как раньше Фото: kamenskux / Instagram

"Скажите друзья, есть ли у вас ощущение, что те мелочи, которые раньше казались проблемами глобального масштаба, теперь так незначительны и просты? Сегодня все те сложности из прошлой жизни кажутся просто очередными незначительными вызовами, которые можно было побороть в считанные минуты", – написала она.

Каменских подчеркнула, что многое изменилось в жизни украинцев.

"Мы стали ощущать по-другому и проживать много моментов не так, как раньше. Но то, что осталось неизменным, – это любовь и правда. Они всегда были с нами, а сейчас, в трудные времена, стоят за спиной каждого украинца. Они были, есть и будут. Это единство и поддержка друг друга. Это единомышленники, с которыми мы смотрим в одном направлении ради общей цели. А сегодня наша цель – это победа света над тьмой, правды над ложью", – подчеркнула певица.

Каменских отметила, что сейчас каждый день нестабильный в эмоциональном плане: это и эйфория от успехов украинских военных и невероятных сборов, которые украинцы закрывают один за другим, то боль в сердце от новостей, то закипание от злости, которую вызывает пропаганда "мира с той стороны".

"Но я верю, что мы преодолеем все, ведь каждый украинец изо дня в день делает все, чтобы достичь нашей общей цели – победы! Каждый день мы доказываем, что свобода, справедливость и правда в нашей крови. Люблю вас, украинцы!" – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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