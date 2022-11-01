"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома

"Осень дома всегда была особенной, наполненной домашним теплом, семейными встречами и смехом, а сегодня все по-другому – украинцам приходится бороться за свое право быть дома, в родной стране, – написала артистка. – Знаю, что эта осень для многих нелегкая – наверное, самая сложная. Но после тьмы всегда приходит свет, и я точно знаю, что этот свет – внутри каждого украинца. И я верю, что очень скоро свет, который мы излучаем, растворит тьму, которая пытается поглотить все хорошее и прекрасное, что есть вокруг".

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.