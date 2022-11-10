"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте

Мейхер: Значение имеет только то, чего желаешь именно ты! Как глубоко готова зайти! Фото: meiherbymeiher / Instagram

"Желаешь ли ты увидеть мир, в котором живешь, или мир, который тебе навязывают? Значение имеет только то, чего желаешь именно ты! Как глубоко готова зайти!" – написала она.

Певица представила костюм в двух цветах: черном и вишневом. Она позировала с расстегнутой верхней пуговицей жакета, засветив глубокое декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MEIHER BY MEIHER (@meiherbymeiher)

"Огонь! А пуговица не застегивается!" – прокомментировал подписчик olegbydanov.