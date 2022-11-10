Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2022
 
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"Огонь! А пуговица не застегивается!" 40-летняя Мейхер засветила глубокое декольте

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Мейхер: Значение имеет только то, чего желаешь именно ты! Как глубоко готова зайти!
Мейхер: Значение имеет только то, чего желаешь именно ты! Как глубоко готова зайти!
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 9 ноября на странице своего именного бренда одежды в Instagram показала снимки в бархатных брючных костюмах.

"Желаешь ли ты увидеть мир, в котором живешь, или мир, который тебе навязывают? Значение имеет только то, чего желаешь именно ты! Как глубоко готова зайти!" – написала она.

Певица представила костюм в двух цветах: черном и вишневом. Она позировала с расстегнутой верхней пуговицей жакета, засветив глубокое декольте.

"Огонь! А пуговица не застегивается!" – прокомментировал подписчик olegbydanov.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: бренд, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, грудь, декольте, одежда
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