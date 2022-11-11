"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве

Тина Кароль разместила скриншот статьи о выступлении Меладзе в столице РФ – Москве, невзирая на то, что он ранее высказывался против войны.
"П – последовательность, принципиальность, порода, порядочность, поребрик. Поэтому я не верю ни одному, кто „кается“. Баблорубка", – написала певица.
Меладзе 24 февраля осудил войну России против Украины. "Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться – для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", – заявлял он.
Тина Кароль после нападения РФ на Украину уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании. Сейчас она ездит с туром по Америке.