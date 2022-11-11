"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве

Тина Кароль разместила скриншот статьи о выступлении Меладзе в столице РФ – Москве, невзирая на то, что он ранее высказывался против войны.

"П – последовательность, принципиальность, порода, порядочность, поребрик. Поэтому я не верю ни одному, кто „кается“. Баблорубка", – написала певица.

Фото: tina_karol / Instagram