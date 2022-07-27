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27 июля, 2022
 
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"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой

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Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году
Брежнева и Меладзе поженились в 2015 году
Фото: ververa / Instagram

Бывшая жена украинского продюсера Константина Меладзе Яна Сумм заявила, что он вместе со своей второй женой, украинской певицей Верой Брежневой сейчас проживает в Италии. Слова Яны Сумм 27 июля процитировало российское издание Star Hit.

Как сказала Сумм, она недавно виделась с Меладзе в аэропорту, когда приезжала в Италию забрать их общую дочь Лию, которая гостила у отца.

"Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту. Костя был один, без Веры. Я не лезу в чужую личную жизнь и даже с детьми это не обсуждаю. Я не знаю, как там у них было раньше, как стало сейчас. Но, по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке", – заявила она. 

Контекст:

Яна Сумм – первая жена Константина Меладзе. В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе второй раз вышла замуж. Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе трое детей: Алиса (2000), Лия (2004) и Валерий (2005). 

Теги: Валерий Меладзе, Вера Брежнева, ВИА Гра, певица, продюсер, жена
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