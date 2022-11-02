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02 ноября, 2022
 
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Приходько прокомментировала молчание своего экс-продюсера Константина Меладзе о нападении РФ на Украину

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Приходько несколько лет была подопечной Меладзе
Приходько несколько лет была подопечной Меладзе
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 1 ноября в эфире передачи ЖВЛ на канале ТЕТ назвала замалчивающего войну РФ против Украины российско-украинского продюсера Константина Меладзе очень сложным человеком.

"Как ты думаешь, почему Константин Меладзе молчит?" – спросила у Приходько журналистка.

"А почему он молчал в 2008 году, когда Россия напала на Грузию? Он молчал в 2014-м, он молчит до сих пор", – ответила Приходько.

Контекст:

В 2007 году после победы в российском телешоу "Фабрика звезд 7" Приходько заключила контракт с Константином Меладзе. В 2009 году в статусе его подопечной представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После этого Меладзе и Приходько расторгли контракт.

Константин Меладзе до полномасштабного вторжения РФ в Украину строил карьеру в России. Он замалчивает войну и не афиширует свое местонахождение.

Его вторая жена, украинская певица Вера Брежнева весной 2022 года показывала, как отмечала с ним его день рождения в Италии.

Теги: Валерий Меладзе, война России против Украины, Анастасия Приходько
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