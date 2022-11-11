"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте

Певица предстала в двух образах: белой и черной одежде. Она засветила бюст в откровенном декольте белого платья. Образ исполнительница дополнила белой шубой.

Также она снялась перед зеркалом в черном облегающем платье с глубоким выкатом и в черной шубе.

Лопес в хештегах отметила, что посетила благотворительное мероприятие и представила дневной и вечерний образы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина", – прокомментировала подписчица butterflyfreealways.