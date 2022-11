"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте

Певица предстала в двух образах: белой и черной одежде. Она засветила бюст в откровенном декольте белого платья. Образ исполнительница дополнила белой шубой.

Также она снялась перед зеркалом в черном облегающем платье с глубоким выкатом и в черной шубе.

Лопес в хештегах отметила, что посетила благотворительное мероприятие и представила дневной и вечерний образы.

"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина", – прокомментировала подписчица butterflyfreealways.

Контекст:

This Is Me… Then – третий студийный альбом Лопес, выпущенный в 2002 году. Всего в дискографии певицы восемь альбомов.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.