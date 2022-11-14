Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео

Свадебное торжество состоялось в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, которая располагается во Флориде. На свадьбу пригласили более 250 гостей.
Одна из гостей свадебной церемонии Натали Ханнейнб опубликовала в Instagram 11 ноября снимки, на которых показала репетицию свадебного ужина.
Дочь Трампа выбрала для мероприятия белое платье с открытыми плечами и юбкой-клеш. Жених – голубой костюм, белую рубашку и розовый галстук.
"Фрагмент репетиционного ужина", – написала гостья.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
К венцу Тиффани Трамп отправилась в белом блестящем платье с длинными рукавами и в фате. Ее сопровождал отец. Фото 12 ноября разместил в Instagram один из гостей – Майкл Солакевич.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На самой свадьбе невеста появилась в длинном платье с запахом и корсетом, жених – в черном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Фото также опубликовал Солакевич.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также он разместил ролики, на одном из которых запечатлено, как Трамп поздравлял молодоженов и поцеловал дочь. На втором – его танец с Тиффани.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также Солакевич обнародовал видео танца молодоженов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также Солпакевич показал фото дочери Трампа с ее матерью – актрисой Марлой Мейплз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тиффани Трамп и Булос познакомились на отдыхе на греческом острове Миконос в 2018 году. В январе 2021 года пара объявила о помолвке.
Трамп занимал пост президента США с января 2017 года по январь 2021-го.
Сейчас он женат третий раз. От нынешней супруги Меланьи у Трампа есть сын Бэррон Уильям, а также трое детей от брака с первой женой Иваной Зельничковой. Это Дональд-младший, Иванка и Эрик. Брак с матерью Тиффани Марлой Мейплз был для 45-го президента США вторым.