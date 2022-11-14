Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео

Свадебное торжество состоялось в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, которая располагается во Флориде. На свадьбу пригласили более 250 гостей.

Одна из гостей свадебной церемонии Натали Ханнейнб опубликовала в Instagram 11 ноября снимки, на которых показала репетицию свадебного ужина.

Дочь Трампа выбрала для мероприятия белое платье с открытыми плечами и юбкой-клеш. Жених – голубой костюм, белую рубашку и розовый галстук.

"Фрагмент репетиционного ужина", – написала гостья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nathalie (@nathaliehaneinb)

К венцу Тиффани Трамп отправилась в белом блестящем платье с длинными рукавами и в фате. Ее сопровождал отец. Фото 12 ноября разместил в Instagram один из гостей – Майкл Солакевич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Solakiewicz (@realmichaelsolakiewicz)

На самой свадьбе невеста появилась в длинном платье с запахом и корсетом, жених – в черном костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Фото также опубликовал Солакевич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Solakiewicz (@realmichaelsolakiewicz)

Также он разместил ролики, на одном из которых запечатлено, как Трамп поздравлял молодоженов и поцеловал дочь. На втором – его танец с Тиффани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Solakiewicz (@realmichaelsolakiewicz)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Solakiewicz (@realmichaelsolakiewicz)

Также Солакевич обнародовал видео танца молодоженов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Solakiewicz (@realmichaelsolakiewicz)

Также Солпакевич показал фото дочери Трампа с ее матерью – актрисой Марлой Мейплз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michael Solakiewicz (@realmichaelsolakiewicz)