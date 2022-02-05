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05 февраля, 2022
 
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Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ

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Нина Добрев и Шон Уайт начали встречаться в 2020 году
Нина Добрев и Шон Уайт начали встречаться в 2020 году
Фото: nina / Instagram

Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев получит предложение руки и сердца сразу после того, как ее бойфренд – американский сноубордист и трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт выступит на Олимпиаде в Пекине. Об этом 3 февраля сообщил американский таблоид Page Six со ссылкой на источник из близкого окружения пары.

В публикации отмечается, что Добрев и Уайт уже перешли на новый этап в отношениях – актриса переехала в дом сноубордиста в Лос-Анджелесе, откуда будет смотреть выступления возлюбленного на Олимпиаде в Пекине.

"В течение нескольких лет Добрев и Уайт так усердно трудились ради своей карьеры, что сейчас решили каждую свободную минуту проводить вместе. Они чертовски милые, а еще у них много общих интересов. Помолвка между ними неизбежна. Я не удивлюсь, если она состоится со дня на день", – цитирует издание инсайдера.

Контекст:

Добрев и Уайт начали встречаться в 2020 году.

Добрев родилась 9 января 1989 года в Софии. Наибольшую известность ей принесла роль Елены Гилберт в сериале "Дневники вампира" (2009–2017).

Теги: свадьба, Нина Добрев, актриса, помолвка
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