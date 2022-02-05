Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ

В публикации отмечается, что Добрев и Уайт уже перешли на новый этап в отношениях – актриса переехала в дом сноубордиста в Лос-Анджелесе, откуда будет смотреть выступления возлюбленного на Олимпиаде в Пекине.

"В течение нескольких лет Добрев и Уайт так усердно трудились ради своей карьеры, что сейчас решили каждую свободную минуту проводить вместе. Они чертовски милые, а еще у них много общих интересов. Помолвка между ними неизбежна. Я не удивлюсь, если она состоится со дня на день", – цитирует издание инсайдера.