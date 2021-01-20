Младшая дочь Трампа объявила о помолвке

Младшая дочь президента США Дональда Трампа и Марлы Мэйплз Тиффани Трамп 19 января объявила о помолвке с наследником нигерийской компании Boulos Enterprises Майклом Булосом.

Тиффани Трамп: Для меня было честью создать новые воспоминания в Белом доме Фото: tiffanytrump / Instagram

Младшая дочь президента США Дональда Трампа и Марлы Мэйплз Тиффани Трамп объявила о помолвке с наследником нигерийской компании Boulos Enterprises Майклом Булосом. Об этом она заявила 19 января на своей странице в Instagram.

"Для меня было честью отметить многие вехи, исторические события и создать новые воспоминания вместе с моей семьей здесь, в Белом доме, и нет ничего более особенного, чем помолвка с моим женихом Майклом. С нетерпением жду нашей следующей главы", – рассказала она.