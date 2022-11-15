Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
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"Там у тополі". Пивоваров и NK записали трек на слова Тычины и выпустили клип. Видео

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Пивоваров и NK спели дуэтом
Пивоваров и NK спели дуэтом
Фото: pivovarovmusic / Instagram

Украинский музыкант Артем Пивоваров на своем YouTube-канале 12 ноября презентовал клип на песню "Там у тополі", которую записал вместе с коллегой NK (Настей Каменских).

Ролик сняли в Музее народной архитектуры и быта Украины в Киеве. Пивоваров и Каменских в черно-белом ролике станцевали на фоне мельниц и старинных домов – хат.

Клип представили в рамках культурного проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты". В композиции использована поэзия украинского поэта Павла Тычины, музыку написал Пивоваров.

Песня "Там у тополі" объединила в себе два стихотворения Тычины: "Там у тополі в полі" и "Де тополя росте..."

"В своих произведениях Тычина очень искусно описывает природу и взаимодействие человека с ней. Его поэзия полна любовью к украинским пейзажам. К тому же поэт настолько точно передает каждую деталь, что можно практически почувствовать буйный ветер, пение тополя или шум ржи, о которых он пишет", – отметил Пивоваров.

Он добавил, что многим украинцам сейчас очень не хватает родных пейзажей, и поэтому работа "Там у тополі" – возможность мысленно перенестись на Родину во время прослушивания песни или просмотра видео.

“Я всегда с особым увлечением работаю над украиноязычными песнями, потому что наш язык неповторим. Поэтому проект "Твои стихи, мои ноты" стал для меня интересным экспериментом, объединившим нашу современность с украинской классикой. В песне "Там у тополі" звучат слова прославленного Павла Тычины из двух невероятных произведений, в которых тополь – символ величия человеческого духа, его жажда свободы и счастья. Сегодня для всех украинцев это особый смысл. Поэтому было по-настоящему волнительно записывать эту работу”, – призналась Каменских.

видео

Видео: Артем Пивоваров / YouTube
Теги: поэт, видео, поэзия, клип, стихи, Настя Каменских, Артем Пивоваров, певица NK, Павел Тычина
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