  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео

Песня вошла в четвертый альбом артистки "30", презентация которого состоялась год назад.

В ролике артистка оказывается в сказочном мире – она плывет по реке на спасательном круге, пьет вино и поет.

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Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

Первый за шесть лет альбом Адель, получивший название "30", вышел 19 ноября 2021 года. В него включены 12 песен. Пластинка стала четвертым студийным релизом артистки.