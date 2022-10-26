Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2022
 
Новости

Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В ролике Адель оказывается в сказочном мире она плывет по реке на спасательном круге, пьет вино и поет
В ролике Адель оказывается в сказочном мире – она плывет по реке на спасательном круге, пьет вино и поет
Фото: adele / Instagram

Британская певица Адель 26 октября на своем канале в YouTube презентовала клип на песню I Drink Wine.

Песня вошла в четвертый альбом артистки "30", презентация которого состоялась год назад.

В ролике артистка оказывается в сказочном мире – она плывет по реке на спасательном круге, пьет вино и поет.

ВИДЕО
Видео: Adele / YouTube
Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

Первый за шесть лет альбом Адель, получивший название "30", вышел 19 ноября 2021 года. В него включены 12 песен. Пластинка стала четвертым студийным релизом артистки.

Теги: клип, Адель, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Американский историк Снайдер привел шесть доказательств геноцида России в отношении Украины
Елена ПОСКАННАЯ
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
  Начальник штаба "Азова" Кротевич: Перед выходом с "Азовстали" все офицеры взяли с собой лезвия под стельку. Если придется – вскрыться
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
  Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
﻿Звезда "Великолепного века" станет папой во второй раз
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Самый счастливый момент жизни". Катерина Прокопенко нарисовала семейный портрет с мужем, командиром полка "Азов"
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
"Счастьем нужно всегда делиться". 82-летний Пеле показал, как отпраздновал свой день рождения
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
Джамала вернется в польские "Танцы со звездами"
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 