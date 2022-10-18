Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой

"Мы пили текилу и разговаривали всю ночь. Вечеринка в моем стиле", – подписал фото актер.

А журналисты обратили внимание на то, что Адель еще больше похудела со своего прошлого появления на публике.

Еще представители СМИ заметили кольцо на ее безымянном пальце. И это уже второй раз, когда она надевает это кольцо для выхода на мероприятия, пишет Mirror. Сейчас они пытаются разузнать, не помолвлена ли Адель со своим парнем.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kevin Hart (@kevinhart4real)