Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой

"Мы пили текилу и разговаривали всю ночь. Вечеринка в моем стиле", – подписал фото актер.
А журналисты обратили внимание на то, что Адель еще больше похудела со своего прошлого появления на публике.
Еще представители СМИ заметили кольцо на ее безымянном пальце. И это уже второй раз, когда она надевает это кольцо для выхода на мероприятия, пишет Mirror. Сейчас они пытаются разузнать, не помолвлена ли Адель со своим парнем.
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Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.
В сентябре 2021 года Адель подтвердила, что встречается с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом, разместив совместный снимок в Instagram. С 2011-го по 2019 год певица была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.