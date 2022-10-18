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18 октября, 2022
 
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Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой

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Адель сходила на двойное свидание
Адель сходила на двойное свидание
Фото: kevinhart4real / Instagram

34-летняя британская певица Адель, которая сейчас живет в США, 17 октября сходила на двойное свидание со своим бойфрендом, 40-летним спортивным агентом Ричем Полом и его друзьями – комедийным актером Кевином Хартом и его женой. Фото с вечеринки Кевин Харт выложил в своем Instagram.

"Мы пили текилу и разговаривали всю ночь. Вечеринка в моем стиле", – подписал фото актер.

А журналисты обратили внимание на то, что Адель еще больше похудела со своего прошлого появления на публике.

Еще представители СМИ заметили кольцо на ее безымянном пальце. И это уже второй раз, когда она надевает это кольцо для выхода на мероприятия, пишет Mirror. Сейчас они пытаются разузнать, не помолвлена ли Адель со своим парнем.

Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

В сентябре 2021 года Адель подтвердила, что встречается с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом, разместив совместный снимок в Instagram. С 2011-го по 2019 год певица была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.

Теги: США, шоу-бизнес, Голливуд, Адель, Кевин Харт, свидание
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