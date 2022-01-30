Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ

Адель отменила свои концерты за сутки до начала выступлений Фото: adele / Instagram

В публикации отмечается, что 33-летняя Адель плакала во время репетиции после телефонного разговора со своим бойфрендом, а сразу после отмены концерта вылетела к нему из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес.

"В раю проблемы. Вот почему она не может выступать", – цитирует издание инсайдера.