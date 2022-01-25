"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений

Адель сотрудничала с Девлин в 2016 году, но в этот раз певице не понравилось оформление, которое обошлось в "миллионы долларов". По словам очевидцев, она "нервничала, паниковала, хотела, чтобы все было идеально".

25 января таблоид TMZ, также ссылаясь на людей, знакомых с этой ситуацией, сообщил, что причиной отмены концертов стало недовольство Адель звуком, постановкой и оформлением сцены. В публикации отмечается, что решение певицы об отмене концертов "шокировало" людей, которые были задействованы в этом проекте. Подчеркивается, что персонал, вопреки заявлению певицы о заражении коронавирусом, был здоров и это не могло стать причиной отмены выступлений.

Адель анонсировала серию своих концертов в Лас-Вегасе под названием Weekends with Adele в ноябре 2021 года. Она планировала давать по два выступления в выходные в течение трех месяцев. Финальный концерт был запланирован на апрель 2022 года, но 20 января 2022 года певица заявила, что шоу не готово. По словам Адель, причиной отмены шоу являются задержки в поставке необходимой техники, а также то, что половина ее команды заразилась коронавирусом.