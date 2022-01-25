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25 января, 2022
 
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"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений

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Адель отменила свои концерты за сутки до начала выступлений
Адель отменила свои концерты за сутки до начала выступлений
Фото: adele / Instagram

Британская певица Адель могла отметить свои выступления в Лас-Вегасе за сутки до начала концертов из-за конфликта с дизайнером Эсмеральдой Девлин, которая занималась оформлением концертной площадки. Об этом 22 января сообщил таблоид The Sun со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения певицы.

Адель сотрудничала с Девлин в 2016 году, но в этот раз певице не понравилось оформление, которое обошлось в "миллионы долларов". По словам очевидцев, она "нервничала, паниковала, хотела, чтобы все было идеально".

25 января таблоид TMZ, также ссылаясь на людей, знакомых с этой ситуацией, сообщил, что причиной отмены концертов стало недовольство Адель звуком, постановкой и оформлением сцены. В публикации отмечается, что решение певицы об отмене концертов "шокировало" людей, которые были задействованы в этом проекте. Подчеркивается, что персонал, вопреки заявлению певицы о заражении коронавирусом, был здоров и это не могло стать причиной отмены выступлений.

Адель анонсировала серию своих концертов в Лас-Вегасе под названием Weekends with Adele в ноябре 2021 года. Она планировала давать по два выступления в выходные в течение трех месяцев. Финальный концерт был запланирован на апрель 2022 года, но 20 января 2022 года певица заявила, что шоу не готово. По словам Адель, причиной отмены шоу являются задержки в поставке необходимой техники, а также то, что половина ее команды заразилась коронавирусом.

Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году она была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

Теги: музыка, Лас-Вегас, конфликт, Адель, певица, дизайнер
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