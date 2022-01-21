"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений

"Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Половина моей команды болеет COVID-19, и пока невозможно закончить шоу. Я опустошена", – заявила артистка.

Она уточнила, что еще одной причиной отмены шоу являются задержки в поставке необходимой техники.

По слова Адель, сейчас она пытается решить, что делать дальше.

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