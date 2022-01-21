"Мне жаль, но шоу не готово". Адель отменила концерты в Лас-Вегасе за сутки до начала выступлений

"Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Половина моей команды болеет COVID-19, и пока невозможно закончить шоу. Я опустошена", – заявила артистка.
Она уточнила, что еще одной причиной отмены шоу являются задержки в поставке необходимой техники.
По слова Адель, сейчас она пытается решить, что делать дальше.
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Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году она была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.
В ноябре 2021 года певица анонсировала серию своих концертов в Лас-Вегасе под названием Weekends with Adele. Она планировала давать по два выступления на выходных в течение трех месяцев. Финальный концерт был запланирован на апрель 2022 года.