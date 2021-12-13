  "Она очень грустная, не слушайте ее". Джамала высказалась о творчестве Адель

"Слушала новый альбом Адель, несколько раз прослушала песню My Little Love – о сыне, она очень грустная, не слушайте ее", – заявила Джамала со смехом.

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Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош (Киргизия). Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию "1944" о депортации крымскотатарского народа.

Новый альбом Адель "30" вышел 19 ноября после шестилетней паузы в творчестве певицы. В него вошли 12 песен.