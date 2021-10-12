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12 октября, 2021
 
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Джамала рассказала, что изменилось в ее жизни после скандального расставания с продюсером

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Об отказе Джамалы работать с Тарнопольским стало известно в начале сентября
Об отказе Джамалы работать с Тарнопольским стало известно в начале сентября
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала в программе ЖВЛ, которая вышла 11 октября на канале "1+1", отвечая на замечания хейтеров, рассказала, как изменилась ее жизнь после расставания с продюсером Игорем Тарнопольским.

"Похудела и расцвела. Вот что уход от продюсера делает с людьми", – прочитала комментарий Джамала.

"Это класс, это жизнь. Просто все расцвело и ожило, я бы так сказала", – заявила певица, реагируя на сообщение.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

30 августа 2021 года украинские СМИ обратили внимание на то, что с официального YouTube-канала Джамалы исчезли аудио- и видеоработы, которые она презентовала за последние три года. В тот же день на Instagram-странице портала о музыке Muzvar без ссылки на источник появилось заявление о том, что к исчезновению роликов причастен Тарнопольский. Ранее ни он, ни певица эту информацию не комментировали.

1 сентября Джамала заявила, что рассталась с Тарнопольским три месяца назад, полностью сменив менеджмент. "Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но с командой работаю над их восстановлением", – написала она.

2 сентября ситуацию прокомментировал и сам Тарнопольский, обвинив певицу в шантаже. "Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались", – заявил Тарнопольский.

Теги: Джамала, скандал, певица, Игорь Тарнопольский, продюсер
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