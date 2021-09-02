Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2021
 
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"Красиво хлопнуть дверью всегда проще". Экс-продюсер Джамалы прокомментировал исчезновение клипов с ее YouTube-канала

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Тарнопольский (справа) заявил, что певица разорвала с ним отношения после 11 лет работы
Тарнопольский (справа) заявил, что певица разорвала с ним отношения после 11 лет работы
Фото: Игорь Тарнопольский / Facebook

Бывший продюсер украинской певицы Джамалы Игорь Тарнопольский заявил, что артистка прекратила с ним сотрудничество после 11 лет совместной работы без объяснения причин, но не закрыла свои обязательства по контрактам. Об этом 2 сентября он рассказал в интервью журналисту музыкального проекта "Слух" Максиму Комлеву.

"Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались", – заявил Тарнопольский.

По словам экс-продюсера, в течение 11 лет сотрудничества с Джамалой он "полностью посвятил себя проекту и никогда не причинит ему вреда".

Комментируя исчезновение роликов с YouTube-канала певицы, он заверил, что вскоре все видео будут доступны для просмотра.

"Были ограничены права доступа в связи с верификацией авторов. Верификация, в данном случае, означает подтверждение от всех создателей аудиовизуального продукта, согласие на передачу авторских прав, так как обнаружили пробелы в пакете документов на видеоработы. Сейчас мы уже выполнили значительный объем и надеемся скоро финализировать процесс. Это стандартная процедура для закрепления прав авторов при регистрации", – отметил он. 

Также экс-продюсер артистки подчеркнул, что права на все ее песни и клипы принадлежат возглавляемой им компании Enjoy! Records.

"Всем хорошо известно, что это стандартная практика. Сейчас делать из этого негативный аспект просто инфантильно. Формирование и фиксация авторских прав на каждую композицию – это отдельная, кропотливая работа лейбл-менеджеров", – сообщил он. 

Тарнопольский отметил, что Джамала может выкупить права на песни и заниматься карьерой самостоятельно, но она избегает диалога. При этом он подчеркнул, что не может певице запретить исполнять песни. 

"Запретить – значит оставить кучу людей без работы, подставить многолетних партнеров, промоутеров, музыкантов. Не могу себе представить, что кто-то может принять такое решение", – резюмировал он. 

Контекст:

На то, что с официального YouTube-канала Джамалы исчезли аудио- и видеоработы, которые она презентовала за последние три года, 30 августа обратили внимание журналисты проекта "Слух". В тот же день на Instagram-странице портала о музыке Muzvar без ссылки на источник появилось заявление о том, что к исчезновению роликов причастен Тарнопольский. Ранее ни он, ни певица эту информацию не комментировали.

1 сентября Джамала заявила, что рассталась с Тарнопольским три месяца назад, полностью сменив менеджмент. "Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но с командой работаю над их восстановлением", – написала она.

Только в 2021 году певица записала два альбома: 2 марта она выпустила альбом "Мы", в который вошло восемь треков, а 23 апреля 2021 года презентовала альбом "5.45". Сейчас этих композиций нет на канале.

При этом клип на песню "Моя земля", который Джамала презентовала ко Дню Независимости, доступен для просмотра на YouTube-канале украинской певицы Tayanna, с которой они спели эту композицию дуэтом.

Теги: YouTube, Джамала, скандал, певица, Игорь Тарнопольский
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