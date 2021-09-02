"Красиво хлопнуть дверью всегда проще". Экс-продюсер Джамалы прокомментировал исчезновение клипов с ее YouTube-канала

"Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались", – заявил Тарнопольский.

По словам экс-продюсера, в течение 11 лет сотрудничества с Джамалой он "полностью посвятил себя проекту и никогда не причинит ему вреда".

Комментируя исчезновение роликов с YouTube-канала певицы, он заверил, что вскоре все видео будут доступны для просмотра.

"Были ограничены права доступа в связи с верификацией авторов. Верификация, в данном случае, означает подтверждение от всех создателей аудиовизуального продукта, согласие на передачу авторских прав, так как обнаружили пробелы в пакете документов на видеоработы. Сейчас мы уже выполнили значительный объем и надеемся скоро финализировать процесс. Это стандартная процедура для закрепления прав авторов при регистрации", – отметил он.

Также экс-продюсер артистки подчеркнул, что права на все ее песни и клипы принадлежат возглавляемой им компании Enjoy! Records.

"Всем хорошо известно, что это стандартная практика. Сейчас делать из этого негативный аспект просто инфантильно. Формирование и фиксация авторских прав на каждую композицию – это отдельная, кропотливая работа лейбл-менеджеров", – сообщил он.

Тарнопольский отметил, что Джамала может выкупить права на песни и заниматься карьерой самостоятельно, но она избегает диалога. При этом он подчеркнул, что не может певице запретить исполнять песни.

"Запретить – значит оставить кучу людей без работы, подставить многолетних партнеров, промоутеров, музыкантов. Не могу себе представить, что кто-то может принять такое решение", – резюмировал он.