Джамала после вылета из "Танцев со звездами" высказалась о своем партнере

Джамала: И я снова победила. Победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями Фото: jamalajaaa / Instagram

"И я снова победила. Победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями. Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы, но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный! Без всякого танцевального бэкграунда. За два-три дня овладевать совершенно новым стилем", – написала артистка.

Она также обратилась к своему партнеру по проекту, хореографу Антону Нестерко.

"Уже жду следующий сезон, чтобы ты вернулся. А я буду ревновать тебя к новой партнерше! Ты – настоящее открытие, "Танцы со звездами" давно не видели танцовщика твоего уровня", – заявила Джамала.

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