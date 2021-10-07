"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото

"Весь этот осенне-курточный вайб – не самое мое любимое. Да и вообще, сразу появляется задача повышенной сложности – собрать всем шапки, шарфы, куртки и далее по списку. И выйти по своим работам и делам. Но когда немного подсветит солнышко, все-таки жить становится легче! И все такие котики", – подписала она фото.

Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию о депортации своего народа "1944".

Сейчас певица принимает участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".