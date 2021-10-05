Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2021
 
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"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали

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Джамала: Папе сделали операцию
Джамала: Папе сделали операцию
Фото: jamalajaaa / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинская певица Джамала 4 октября в Instagram Stories разместила короткое видео, на котором запечатлена со своим отцом.

Артистка сообщила подписчикам, что на минувшей неделе он перенес операцию, но не уточнила, в связи с чем ее отец обратился к медикам за помощью.

"Была очень сложная прошлая неделя. Папе сделали операцию", – подписала ролик Джамала.

Скриншот: jamalajaaa / Instagram
Скриншот: jamalajaaa / Instagram

Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию о депортации своего народа "1944".

Сейчас певица принимает участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Теги: Джамала, семья, певица
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