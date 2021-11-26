  Джамала после разрыва с экс-продюсером завела новый канал в YouTube и презентовала сразу три песни. Аудио

"Потайки" – песня о том, что с самого детства на жизненном пути нам всем приходится отстаивать свои интересы, мечты, веру, надежды. Иногда это совсем непросто. Иногда легче быть как все. Правда? Но только тогда, когда перед собой ставим большую цель, мы смело идем к ней", – рассказала в Instagram о композиции артистка.

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Аудио: JAMALA | ПОТАЙКИ / YouTube

"А поднимите руки те, кто хоть раз, хоть на минутку, внезапно не влюблялся, не подпадал под волшебство человека, который уже был в отношениях. Мне кажется, что с девушками и ребятами это случается довольно часто. У меня так было. Не сразу, но я поняла, что это ненадолго", – анонсировала трек "Мабуть" в Instagram певица.

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Аудио: JAMALA | ПОТАЙКИ / YouTube

"Что чувствует человек, который уходит? Страх. Но отношения, которые разрушают изнутри, нужно прекращать", – представила поклонникам в Instagram композицию "Далі йду" Джамала.

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Аудио: JAMALA | ПОТАЙКИ / YouTube