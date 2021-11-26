Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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Джамала после разрыва с экс-продюсером завела новый канал в YouTube и презентовала сразу три песни. Аудио

 
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Джамала: Что чувствует человек, который уходит? Страх
Джамала: Что чувствует человек, который уходит? Страх
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала 26 ноября на своем новом YouTube-канале, который был создан 21 ноября, разместила три новые песни – "Потайки", "Мабуть" и "Далі йду".

"Потайки" – песня о том, что с самого детства на жизненном пути нам всем приходится отстаивать свои интересы, мечты, веру, надежды. Иногда это совсем непросто. Иногда легче быть как все. Правда? Но только тогда, когда перед собой ставим большую цель, мы смело идем к ней", – рассказала в Instagram о композиции артистка.

ВИДЕО
Аудио: JAMALA | ПОТАЙКИ / YouTube

"А поднимите руки те, кто хоть раз, хоть на минутку, внезапно не влюблялся, не подпадал под волшебство человека, который уже был в отношениях. Мне кажется, что с девушками и ребятами это случается довольно часто. У меня так было. Не сразу, но я поняла, что это ненадолго", – анонсировала трек "Мабуть" в Instagram певица.

ВИДЕО
Аудио: JAMALA | ПОТАЙКИ / YouTube

"Что чувствует человек, который уходит? Страх. Но отношения, которые разрушают изнутри, нужно прекращать", – представила поклонникам в Instagram композицию "Далі йду" Джамала.

ВИДЕО
Аудио: JAMALA | ПОТАЙКИ / YouTube
Контекст:

30 августа 2021 года украинские СМИ обратили внимание на то, что с официального YouTube-канала Джамалы исчезли аудио- и видеоработы, которые она презентовала за последние три года. В тот же день на Instagram-странице портала о музыке Muzvar без ссылки на источник появилось заявление о том, что к исчезновению роликов причастен ее продюсер Игорь Тарнопольский. Ранее ни он, ни певица эту информацию не комментировали.

1 сентября Джамала заявила, что рассталась с Тарнопольским три месяца назад, полностью сменив менеджмент. "Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но с командой работаю над их восстановлением", – написала она.

2 сентября ситуацию прокомментировал и сам Тарнопольский, обвинив певицу в шантаже. "Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались", – заявил Тарнопольский.

Теги: Джамала, клип, певица
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