Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2021
 
Новости

Джамала прогулялась по руинам Помпей в кожаном мини-платье и колготах в сетку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джамала отправилась на отдых в Италию
Джамала отправилась на отдых в Италию
Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала, отдыхающая в Италии, на второй день поездки посетила руины древнего города Помпеи. Соответствующие фото 13 ноября она опубликовала в Instagram.

Для поездки артистка выбрала эффектный и дерзкий образ: черное кожаное мини-платье, которое дополнила черными ботфортами по ноге и колготками в сеточку.

Сверху певица набросила черно-белое пальто в принт "гусиная лапка". Волосы Джамала оставила распущенными и сделала нюдовый макияж.

"Сначала нам не удалось арендовать машину, потом – попасть на вулкан. Но ведь мы не из пугливых. После завтрака рискнули отправиться в Помпеи у подножия вулкана. И не ошибись. 3,5 часа нереальной прогулки по старому городу! Кстати, здесь в античном театре когда-то давала концерт Pink Floyd", – поделилась она впечатлениями.

Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию о депортации своего народа "1944".

Теги: Италия, Джамала, отдых, Помпеи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
Важнейший день в истории, попытка зачистить СМИ или чистый пиар. Закон Зеленского об олигархах вступил в силу
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
  Кикабидзе рассказал Гордону о встрече с Зеленским: Это был разговор близких друзей. Он сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому она должна его вернуть
Дмитрий ГОРДОН
  Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского
  Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
"О боже, суповой набор надела на себя 60-й размер". Лобода прошлась в куртке за €4,8 тыс.
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Кардашян показала черный наряд, в котором была на свадьбе Хилтон
Джамала прогулялась по руинам Помпей в кожаном мини-платье и колготах в сетку
Джамала прогулялась по руинам Помпей в кожаном мини-платье и колготах в сетку
"Чуть светлее Кардашян". Блондинка Леся Никитюк сменила цвет волос
"Чуть светлее Кардашян". Блондинка Леся Никитюк сменила цвет волос
"Зато теперь не будут спрашивать: "Когда дети?" Дорофеева для TikTok-ролика ударила Дантеса между ног
"Зато теперь не будут спрашивать: "Когда дети?" Дорофеева для TikTok-ролика ударила Дантеса между ног
"Человеческое тело – это всего лишь человеческое тело". Стужук ответила на упреки в размере ее плавок
"Человеческое тело – это всего лишь человеческое тело". Стужук ответила на упреки в размере ее плавок
  Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера
  Мариинский дворец в Киеве стал лицом промокампании индийского блокбастера
Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины
Королева Елизавета II пропустит грядущие мероприятия из-за повреждения спины
"Вот уж кто без комплексов", "Бомбезная". Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской
"Вот уж кто без комплексов", "Бомбезная". Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской
  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей
  "Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей
"Следующее слово "люблю"?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Следующее слово – "люблю"?" Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
"Бог – женщина". Басистка Måneskin удивила фанатов дерзким образом с крестом на языке
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
  "Надоели ограничения!" Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
"Похоже на выезд "скорой". Волочкова показала, как ей приводят в порядок "ножки, ручки и ногтишки"
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
  Тушеная печень в кипятке и с горчицей. Неожиданный рецепт известного блюда
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS