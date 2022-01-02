Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за $58 млн. В сети обнародованы фото недвижимости

В публикации отмечается, что 33-летняя Адель стала владелицей одного из самых дорогих домов в Лос-Анджелесе. Особняк Сталлоне, который называли "домом, который построил Рокки", находится в эксклюзивном районе Северный Беверли-Парк. В нем есть шесть спален, девять ванных комнат, тренажерный зал, сауна, бассейн, кинотеатр, бар, лужайка для гольфа, художественная студия и даже сигарная комната. На территории особняка расположен двухэтажный гостевой дом.

Источники издания назвали покупку дома за $58 млн "откровенной кражей".

2 января фото дома, который купила Адель, были опубликованы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WHOOPSEE (@whoopsee.it)