Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь

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Адель рассказала Уинфри об отношениях с бывшим мужем
Адель рассказала Уинфри об отношениях с бывшим мужем
Фото: oprah / Instagram

33-летняя британская певица Адель в интервью американской журналистке Опре Уинфри, которое 14 ноября вышло на канале CBS, заявила, что ее бывший муж, бизнесмен Саймон Конекки спас ее от самоуничтожения, появившись в ее жизни тогда, когда она переживала стремительный карьерный взлет.

"Саймон, вероятно, спас мне жизнь, если честно. Он пришел в такой момент, когда стабильность, которую он и [сын] Анджело дали мне, никто другой никогда бы не смог дать мне", – призналась артистка.

Адель подчеркнула, что если бы не муж, то она с легкостью могла бы "пойти другим путем". По словам певицы, после развода она продолжает доверять бывшему супругу.

Адель призналась, что во время расставания самым сложным для нее было объяснить на тот момент шестилетнему сыну, что она разводится с его отцом.

Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

С 2011-го по 2019 год певица была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.

Теги: Опра Уинфри, Адель, певица, развод
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