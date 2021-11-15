Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь

"Саймон, вероятно, спас мне жизнь, если честно. Он пришел в такой момент, когда стабильность, которую он и [сын] Анджело дали мне, никто другой никогда бы не смог дать мне", – призналась артистка.

Адель подчеркнула, что если бы не муж, то она с легкостью могла бы "пойти другим путем". По словам певицы, после развода она продолжает доверять бывшему супругу.

Адель призналась, что во время расставания самым сложным для нее было объяснить на тот момент шестилетнему сыну, что она разводится с его отцом.