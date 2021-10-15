Easy On Me. Новый клип Адель за первые восемь часов собрал более 13 млн просмотров. Видео

За восемь часов с момента презентации видео собрало более 13 млн просмотров, а за первые 30 минут ролик посмотрели более 500 тыс. раз, пишет The Guardian. Новая композиция стала первым треком из ее четвертого альбома "30", который должен выйти 19 ноября.
Режиссером ролика стал Ксавье Долан. Он использовал в видеоработе переход от черно-белого изображения к цветному.
Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.
С 2011-го по 2019 год Адель была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.