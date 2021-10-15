Easy On Me. Новый клип Адель за первые восемь часов собрал более 13 млн просмотров. Видео

За восемь часов с момента презентации видео собрало более 13 млн просмотров, а за первые 30 минут ролик посмотрели более 500 тыс. раз, пишет The Guardian. Новая композиция стала первым треком из ее четвертого альбома "30", который должен выйти 19 ноября.

Режиссером ролика стал Ксавье Долан. Он использовал в видеоработе переход от черно-белого изображения к цветному.

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Видео: Adele / YouTube