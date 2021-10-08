Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2021
 
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33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после

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Постройневшая Адель говорит, что сейчас ест даже больше, чем раньше, но тренируется два или три раза в день
Постройневшая Адель говорит, что сейчас ест даже больше, чем раньше, но тренируется два или три раза в день
Фото: adele / Instagram

Похудевшая на 45 кг около года назад 33-летняя британская певица Адель в интервью, которое 7 октября опубликовано на сайте британского глянцевого издания Vogue, рассказала, что процесс ее трансформации был непубличным и занял около двух лет.

По словам певицы, когда она в мае 2020 года обнародовала фото, на котором была запечатлена заметно постройневшей, это всех шокировало, так как люди подумали, что она резко похудела. На самом деле, подчеркнула артистка, она долгое время не делилась тем, что происходит в ее жизни.

Адель отметила, что занялась спортом, чтобы таким образом бороться с приступами тревожности после развода с первым мужем. Она рассказала, что не ставила перед собой цели похудеть.

Благодаря спорту она намеревалась стать сильнее и хотела научиться как можно дольше обходиться без телефона.

В результате ей удалось достичь этих целей, но у нее появилась новая зависимость – певица призналась, что не может теперь жить без спорта. Сейчас она тренируется трижды в день под руководством тренера. При этом артистка уточнила, что такой образ жизни действительно недоступен многим из-за финансового положения.

Адель рассказала, что обычно с утра она выполняет силовые упражнения, затем занимается боксом, а вечером предпочитает кардио.

Также певица подчеркнула, что не придерживалась никаких диет, а сейчас ест даже больше, чем раньше, так как много тренируется.

До похудения певица выглядела вот так.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

А теперь выглядит вот так.

Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

С 2011-го по 2019 год певица была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.

Теги: спорт, здоровье, Адель, певица, похудение
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