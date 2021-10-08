"Безупречная". Адель засветила пышную грудь на обложке британского Vogue

По словам Адель, во время фотосессии они с фотографом и командой устроили на Манхеттене, где проходили съемки хаос.

На обложке артистка запечатлена в профиль в желтом платье с декольте, оголяющем пышную грудь.

Адель также дала Vogue интервью, в котором рассказала о своем похудении и бойфренде, спортивном агенте Риче Поле.

"Безупречная", – оценили фото поклонники певицы.

View this post on Instagram Публикация от Adele (@adele)