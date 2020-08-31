Похудевшая Адель показала фигуру в купальнике. Фото до и после

Британская певица Адель поделилась с подписчиками новым снимком после похудения.

Британская певица Адель на своей странице в Instagram 30 августа опубликовала фото, на котором запечатлена в лосинах и верхней части купальника.

"Ты только что сломала интернет", – оценила перемены во внешности американская актриса Лиза Ринна, которая в свой 57-й день рождения снялась обнаженной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London * Публикация от Adele (@adele) 30 Авг 2020 в 3:17 PDT

В 2016 году Адель сообщила о решении сделать паузу в карьере, посвятив себя воспитанию ребенка – сына Анжело. По словам инсайдеров, ради ребенка Адель также решила сбросить вес.

До похудения певица выглядела вот так.

Фото: ЕРА



5 мая, в свой день рождения, 32-летняя певица разместила в сети фото, на котором была запечатлена заметно постройневшей в черном мини-платье.



