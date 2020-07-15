57-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась обнаженной

Американская актриса Лиза Ринна в день своего 57-летия обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена полуобнаженной возле окна. Из одежды на актрисе надеты только чулки.
Ринна позирует в кадре в профиль, облокотившись ногой на кресло, а руками упираясь в стол.
"Костюм на день рождения", – лаконично подписала снимок Ринна.
Фото обнаженной актрисы вызвало оживленную дискуссию.
"Да, королева, да", – отреагировала на фото актрисы дочь американского актера Брюса Уиллиса Румер Уиллис.
"С днем рождения", – оценила снимок писательница и диетолог Мэй Маск.
"Что-то с вами не так", – прокомментировали фото пользователи соцсети, но тут же были подвергнуты критике со стороны ее поклонников.
"Хотелось бы и мне выглядеть так же неправильно, как она", – заступились за актрису подписчики.
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Лиза Ринна стала популярной после роли Тейлор Макбрайд в сериале "Район Мелроуз". Актриса замужем за актером Гарри Хэмлином. Пара воспитывает двух дочерей. 11 июля актрисе исполнилось 57 лет.