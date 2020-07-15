57-летняя звезда "Района Мелроуз" Лиза Ринна снялась обнаженной

Американская актриса и телеведущая Лиза Ринна, сыгравшая в сериале "Район Мелроуз" Тейлор МакБрайд, позирует в кадре, облокотившись ногой на кресло, а руками упираясь в стол. Из одежды на 57-летней Ринне надеты только чулки черного цвета.

Американская актриса Лиза Ринна в день своего 57-летия обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена полуобнаженной возле окна. Из одежды на актрисе надеты только чулки.

Ринна позирует в кадре в профиль, облокотившись ногой на кресло, а руками упираясь в стол.

"Костюм на день рождения", – лаконично подписала снимок Ринна.

Фото обнаженной актрисы вызвало оживленную дискуссию.

"Да, королева, да", – отреагировала на фото актрисы дочь американского актера Брюса Уиллиса Румер Уиллис.

"С днем рождения", – оценила снимок писательница и диетолог Мэй Маск.

"Что-то с вами не так", – прокомментировали фото пользователи соцсети, но тут же были подвергнуты критике со стороны ее поклонников.

"Хотелось бы и мне выглядеть так же неправильно, как она", – заступились за актрису подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Birthday Suit Публикация от L I S A R I N N A (@lisarinna) 11 Июл 2020 в 4:46 PDT

Лиза Ринна стала популярной после роли Тейлор Макбрайд в сериале "Район Мелроуз". Актриса замужем за актером Гарри Хэмлином. Пара воспитывает двух дочерей. 11 июля актрисе исполнилось 57 лет.