Бульвар Шоубиз
 
23 октября, 2021
 
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"Это моя самая большая гордость". Певица Адель рассказала, почему хранит в рамке жвачку Селин Дион

 
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33-летняя Адель провела экскурсию по своему дому и показала то, чем очень гордится
33-летняя Адель провела экскурсию по своему дому и показала то, чем очень гордится
Фото: adele / Instagram

Британская певица Адель снялась в видео для журнала Vogue "73 вопроса с Адель", в котором призналась, для чего хранит жвачку своей канадской коллеги Селин Дион. Ролик опубликован на YouTube-канале издания 21 октября.

"Джеймс Корден, мой друг, снимающий шоу "Караоке в машине", пригласил Селин Дион. Он, зная, что я ее большая фанатка, заставил певицу выплюнуть жвачку на лист бумаги и положил в рамочку для меня. Теперь это моя самая большая гордость", – рассказала Адель.

ВИДЕО
Жвачку Селин Дион Адель демонстрирует на 13 мин. 50 сек. Видео: Vogue Russia / YouTube
Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

С 2011-го по 2019 год Адель была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.

15 октября певица разместила на своем канале в YouTube видео на песню Easy On Me из своего четвертого альбома. На данный момент у клипа больше 104 млн просмотров.

Теги: Vogue, Адель, Селин Дион, Джеймс Корден, певица, жвачка
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