Адель ушла с интервью, так как журналист не послушал ее новый альбом – СМИ

Первый за шесть лет альбом Адель, получивший название "30", вышел 19 ноября этого года Фото: adele / Instagram

Журналист Channel 7 ради интервью прилетел в Лондон. Во время беседы он не задал певице ни одного вопроса о новой пластинке. Когда артистка спросила, что он думает о ее альбоме, тот признался, что не слушал его. В итоге Адель ушла с интервью. Ее лейбл Sony якобы запретил Дорнану публиковать видеозапись.

Отмечается, что Channel 7 потратил на организацию беседы с артисткой около $1 млн. В результате инцидента Дорнана отстранили от работы на две недели.