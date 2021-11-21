Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2021
 
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Адель ушла с интервью, так как журналист не послушал ее новый альбом – СМИ

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Первый за шесть лет альбом Адель, получивший название "30", вышел 19 ноября этого года
Первый за шесть лет альбом Адель, получивший название "30", вышел 19 ноября этого года
Фото: adele / Instagram

Британская певица Адель обиделась на австралийского телеведущего Мэтта Дорнана, признавшегося во время интервью с артисткой, что он не послушал ее новый альбом. Об этом пишет Daily Mail.

Журналист Channel 7 ради интервью прилетел в Лондон. Во время беседы он не задал певице ни одного вопроса о новой пластинке. Когда артистка спросила, что он думает о ее альбоме, тот признался, что не слушал его. В итоге Адель ушла с интервью. Ее лейбл Sony якобы запретил Дорнану публиковать видеозапись.

Отмечается, что Channel 7 потратил на организацию беседы с артисткой около $1 млн. В результате инцидента Дорнана отстранили от работы на две недели.

Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

Первый за шесть лет альбом Адель, получивший название "30", вышел 19 ноября этого года. В него включены 12 песен. Пластинка стала четвертым студийным релизом артистки.

Теги: музыка, Адель, певица, альбом
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