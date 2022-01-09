"Белоснежка?" Адель позировала в алом платье с голыми плечами и яблоком в руке

Образ певицы на фото дополнили бриллиантовые украшения.

В подписи к фото Адель анонсировала выход видео на песню Oh My God из нового альбома.

Публикация 33-летней Адель собрала больше 4 млн лайков.

"Белоснежка?" – поинтересовался пользователь hththt.01.

"Так потрясающе", – прокомментировала фото американская модель, светская львица и наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон.

Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий "Грэмми", Brit Awards, American Music Awards и кинопремии "Оскар". В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

С 2011-го по 2019 год Адель была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.

15 октября певица разместила на своем канале в YouTube видео на песню Easy On Me из своего четвертого альбома. На данный момент у клипа больше 221 млн просмотров.