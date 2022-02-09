Триумфатором музыкальной премии Brit Awards 2022 стала Адель

Впервые в истории премии победителей называли в гендерно-нейтральных номинациях – решение об унификации категорий организаторы премии озвучили осенью 2021 года.

Триумфатором премии стала британская певица Адель – она получила награды в трех номинациях: "Лучший альбом", "Лучший артист" и "Лучшая песня".

Победителями в номинации "Лучшая группа" стал британский рок-коллектив Wolf Alice, "Лучшим поп или R&B артистом" названа британская певица Дуа Липа, а "Лучшим новым артистом" – британская рэп-певица Little Simz.

Награду в номинации "Лучший зарубежный артист" получила американская певица Билли Айлиш, а "Лучшей зарубежной группой" стал американский дуэт Silk Sonic. Лучшим автор песен назван британские певец Эд Ширан.

В номинации "Лучшее рок или альтернативное исполнение" лауреатом премии стал британский музыкант Сэм Фендер, в категории "Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение" наградили британского исполнителя Dave, а победу в категории "Лучшее танцевальное исполнение" присудили британской вокалистке Бекки Хилл.

Лучшей зарубежной песней названа композиция Good For You в исполнении американской певицы и актрисы Оливии Родриго.

Контекст:

Премия Brit Awards была основана в 1977 году. В музыкальном мире она является такой же значимой, как "Грэмми".

Последними обладателями наград в гендерных номинациях "Лучшая исполнительница" и "Лучший исполнитель" в 2021 году стали певица Дуа Липа и рэпер J Hus.