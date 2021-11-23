Музыкальная премия Brit Awards отказалась от "мужских" и "женских" номинаций

Номинации унифицируют в "Артист года" и "Иностранный артист года".

Свое решение организаторы объяснили стремлением сделать премию более инклюзивной.

"Brit Awards отметит артистов исключительно за их музыку и вклад, а не их выбор самоидентификации или то, как их могут видеть другие", – говорится в сообщении.

Изменить правила Brit Awards ранее призывали исполнители Сэм Смит и Уилл Янг. Об этом 22 ноября сообщило издание BBC News. Смит и Янг отмечали, что нынешняя система присуждения наград исключает небинарных артистов.