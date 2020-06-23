Кинопремию "Золотой глобус" перенесли на февраль 2021 года

Церемонию вручение кинопремии "Золотой глобус" проведут в день, на который ранее была запланирована церемония вручения "Оскара".

Церемонию вручение кинопремии "Золотой глобус" перенесли с января на 28 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте премии.

Церемония состоится в Беверли Хилтон (Калифорния).

28 февраля должно было проходить вручение премии "Оскар", но ее перенесли на апрель.

"Мы рады объявить, что 78-я ежегодная премия Golden Globe Awards, организованная динамичными Тиной Фей и Эми Полер, состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Причиной, по которой церемония "Золотого глобуса" была перенесена, стала пандемия коронавируса.

Ранее голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) изменила правила отбора картин, претендующих на кинопремию "Золотой глобус".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 23 июня коронавирусной инфекцией заразилось более 9,1 млн человек, из них более 473 тыс. умерли, более 4,5 млн. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.