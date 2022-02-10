"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины

"Королева Адель носит наше богемное платье", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marianna Senchina (@mariannasenchina)

Сейчас этот наряд можно купить на сайте украинского производителя за 25, 263 тыс. грн.

Украинские знаменитости отреагировали на появление Адель в наряде от украинского дизайнера.

Певица Джамала написала, что обрадовалась за украинский бренд, увидев фото Адель в созданном ими наряде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Украинская актриса Даша Малахова в Facebook назвала Адель своей богиней.

"Это моя богиня. Последний альбом я слушаю каждый день. Просто сижу на встречах и жду, когда они закончатся, чтоб включить эту музыку. Она полностью моя. А здесь эта моя женщина еще и надела платье от украинского дизайнера Marianna Senchina и, как вы понимаете, я сижу и вся счастливая", – написала Малахова.