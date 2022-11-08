  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео

Композиция является кавером на хит Зиброва, который был написан 30 лет назад вместе с украинским поэтом Юрием Рыбчинским, – "Мертві бджоли не гудуть".

"З того світу вороття не бува ніколи,

Б'є Залужний москалів за свободу й долю,

Будем разом їх мочить з ночі і до ранку,

Згинуть на святій землі орки до останку", – поется в песне.

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Видео: Павло Зібров / YouTube