  "Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео

Композиция является кавером на хит Зиброва, который был написан 30 лет назад вместе с украинским поэтом Юрием Рыбчинским, – "Мертві бджоли не гудуть".
"З того світу вороття не бува ніколи,
Б'є Залужний москалів за свободу й долю,
Будем разом їх мочить з ночі і до ранку,
Згинуть на святій землі орки до останку", – поется в песне.
Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени П.И. Чайковского, затем служил в армии.
В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.