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08 ноября, 2022
 
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"Б'є Залужний москалів за свободу й долю". Зибров презентовал клип на песню "Мертві орки не гудуть". Видео

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Зибров перепел свой хит "Мертві бджоли не гудуть"
Зибров перепел свой хит "Мертві бджоли не гудуть"
Фото: Павло Зібров / Facebook

Украинский певец Павел Зибров 8 ноября на своем канале в YouTube презентовал мультипликационный клип на песню "Мертві орки не гудуть".

Композиция является кавером на хит Зиброва, который был написан 30 лет назад вместе с украинским поэтом Юрием Рыбчинским, – "Мертві бджоли не гудуть". 

"З того світу вороття не бува ніколи,
Б'є Залужний москалів за свободу й долю,
Будем разом їх мочить з ночі і до ранку,
Згинуть на святій землі орки до останку", – поется в песне.

ВИДЕО
Видео: Павло Зібров / YouTube
Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени П.И. Чайковского, затем служил в армии.

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.

Теги: Павел Зибров, певец
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