  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео

"Песню мы написали 30 лет назад с [украинским поэтом] Юрием Рыбчинским, – рассказал он. – И сейчас мы ее переделали – "мертві бджоли не гудуть" на "мертві орки не гудуть!".

По словам артиста, премьера кавера состоится, предположительно, в середине ноября.

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Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского, затем служил в армии.

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.